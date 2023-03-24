Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:14

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 08:14

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası finalindeki rakibi, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL oldu.

Sarı-kırmızılıların İtalya ekibi Umana Reyer'i eleyerek ilk finalist olduğu Avrupa Kupası'nın diğer yarı final eşleşmesinde, Fransa takımları Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL karşılaştı.

Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları, 5 ve 12 Nisan'da yapılacak.