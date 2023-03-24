Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu
FIBA EuroCup'ta finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring'in finaldeki rakibi Fransız temsilcisi LDLC ASVEL oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası finalindeki rakibi, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL oldu.
Sarı-kırmızılıların İtalya ekibi Umana Reyer'i eleyerek ilk finalist olduğu Avrupa Kupası'nın diğer yarı final eşleşmesinde, Fransa takımları Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL karşılaştı.
Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları, 5 ve 12 Nisan'da yapılacak.
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