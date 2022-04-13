Galatasaray'ın "Gençlik projesi" iflas etti!

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:50

Sezona Burak Elmas başkanlığında ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde büyük hedeflerle ve "Gençlik Projesi" ile başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaklaşık 26 milyon Euro harcamış ve yaş ortalaması düşük, gelecek vaat eden bir kadro kurmuştu.

Sporx'in haberine göre, bu sezon o isimler takıma ne kadar katkı sağladı? İşte Galatasaray'ın gençlik projesi...

Olimpiu Morutan

Sezonun başında FCSB kulübünden 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki genç futbolcu Olimpiu Morutan, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta gösterdiği 3 gol 3 asistlik performansla sınıfı geçemedi.

Avrupa'da 7 maça çıkan Morutan 1 asistlik performansla eleştirilerin hedefi haline geldi. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Morutan'ın yeni sezonda ise Galatasaray'da kalması bekleniyor.

Victor Nelsson



Sezon başında Kopenhag kulübünden 7 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Victor Nelsson, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta gösterdiği 1 gol 0 asistlik performansla ve Marcao ile uyumuyla sınavı geçti.

Avrupa'da da formayı bırakmayan Nelsson'un Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Avrupa'da birçok devin peşinde olduğu oyuncunun serbest kalma bedeli 25 milyon euro.

Galatasaray, Nelsson'u bu rakamdan daha az bir rakama satmayı düşünmüyor.

Kerem Aktürkoğlu

2020 yılının Ağustos ayında Galatasaray tarafından bedelsiz olarak transfer edilen 23 yaşındaki genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 8 gol 6 asistlik performansla göz doldurdu.

Avrupa'da elemeler dahil 14 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bu kulvarda da 3 gol 3 asistlik performans göstererek Avrupa devlerini peşine taktı. Genç oyuncu için en az 20 milyon euro bedel biçen Galatasaray, yeni sezonda daha düşük tekliflere yanıt vermeyecek. 2022 yılına girilirken Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi revize edilerek 5 yıl daha uzatılmıştı.

Alexandru Cicaldau

Sezon başında Univ. Craiova kulübünden 6.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta gösterdiği 4 gol 3 asistlik performansla Rumen arkadaşı Morutan gibi sınıfı geçemedi. Avrupa'da da 7 maça çıkan Cicalcau 1 gol 1 asistle taraftarını pek memnun edemedi.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi daha bulunan Cicaldau'nun Avrupa'da talipleri olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın beklediği bedel dışında transferine sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Cicaldau'nun serbest kalma bedeli: 25 milyon euro

Berkan Kutlu

Sezon başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, bu sezon Süper Lig'de 29 maçta gösterdiği 0 gol 2 asistlik performansla eleştirildi.

Avrupa'da da elemeler dahil 12 maça çıkan Berkan, herhangi bir skor katkısı yapamadı. Galatasaray ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Berkan'ın önümüzdeki sezonda takımda olması bekleniyor.

Sacha Boey

Sezon başında Rennes kulübünden 1 milyon 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu Sacha Boey, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta gösterdiği 0 gol 0 asistlik performansla eleştirilerin odağı oldu.

Avrupa'da da elemeler dahil 6 maça çıkan Boey 1 gol atabildi. Galatasaray ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Boey'in önümüzdeki sezonda takımda kalması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz

Sezonun başında Keçiörengücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile 5 yıllığına sözleşme imzalamıştı.

'Kerem Aktürkoğlu' patlaması yapması beklenen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de gösterdiği 14 maç 0 gol 0 asistlik performansla hayal kırıklığı yaşattı ve taraftarlara 'Yunus Akgün neden kiralandı' sorusunu sordurdu. Genç oyuncunun yeni sezonda bir başka takıma kiralanması bekleniyor.

Mustafa Muhammed

Geçtiğimiz sezon Zamalek Kulübü'nden 2 milyon euro karşılığında kiralanan, sözleşmesinde 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu (1 Temmuz 2022'ye kadar) bulunan Mustafa Muhammed'in bonservisi devre arasında alınmıştı.

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da Süper Lig'de 22 maça çıkarken 6 gol 3 asistlik performansa imza attı. Muhammed, Avrupa Ligi'nde ise 7 maça çıkarken herhangi bir şekilde skor katkısı yapamadı. Tükiye Kupası'nda 1 maça çıktı ve 1 gol 1 asist yaptı. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı ise merak konusu.

Halil Dervişoğlu

Bu sezonun başında Brentford kulübünden, ön alım hakkıyla tekrar kiralanan Halil Dervişoğlu Galatasaray'da Süper Lig'de 23 maça çıkarken 3 gol 1 asistlik performansa imza attı.

Halil, Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkarken herhangi bir şekilde skor katkısı yapmadı. Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı ve 1 gol attı. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray tarafından bonservisinin alınması beklenmiyor.