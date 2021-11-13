Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Benfica'nın oyuncusu Gedson Fernandes, tesislerden eve dönerken zincirleme trafik kazası geçirdi. Genç yıldızın kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
Eski Galatasaraylı Gedson Fernandes, ülkesinde Setubal yakınlarında trafik kazasından yara almadan kurtuldu.
Genç yıldızın kullandığı araç, Monte da Caparica'yı Montijo'ya bağlayan anayolda Setubal yakınlarında kazaya karıştı. Portekiz basınının verdiği bilgiye göre Fernandes'in otomobili, önündeki araca arkadan çarptı.
Sporx'in aktardığına göre genç oyuncunun arasına ise arkasından gelen araç duramayarak çarptı ve araçlarda maddi hasar gerçekleşti. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer araçlardaki kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan verilen bilgiye göre Benficalı yetkililerin kaza yerine gelerek genç oyuncuyu evine bıraktığı kaydedildi.
Gedson Fernandes'in takımında forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti.
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