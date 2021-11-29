Galatasaray'ın kaptanı Muslera, faturayı hakemlere kesti!

29 Kasım 2021 Pazartesi, 07:27

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamada bulundu. Uruguaylı kaleci önce Mustafa Cengiz'in vefatına değindi ve "Futboldan daha önemli, bizi çok üzüntüye boğan bir haber aldık. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Nur içinde yatsın. Çok saygıdeğer biriydi. Bu haber bizi maçtan önce çok üzüntüye soktu" dedi.

MUSLERA'DAN ERTAÇ ÖZBİR'E ÖVGÜ

Ünlü kaleci şöyle devam etti: "Maçın adamı Ertaç'tı. Çok iyi oynadı. Birçok pozisyonda olumlu işler yaptı. Bize karşı da iyi oynuyor. Bugün rakibimiz defansif oynadı. İlk yarıda çok iyi değildik ama değişikliklerle birlikte ikinci yarıda pozisyonlara girdik ama kaleciyi geçemedi. Bu tip maçlarda pozisyonları değerlendirmelisiniz."

MUSLERA'DAN DERBİ GÖNDERMESİ VE HAKEM ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında hakem kararlarına değinen ve Fenerbahçe derbisine vurgu yapan Muslera, "Bugün verilmeyen bir penaltımız var. Stüdyoda Fenerbahçeli Volkan var, benim de arkadaşım... Geçen hafta Mesut Özil'in attığı golden önce faul var. Verilmeyen penaltı var. Bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu tip pozisyonlarda verilmeyen penaltılar üst üste gelince yapacak bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.