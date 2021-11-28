Galatasaray'ın yine hakemlerle başı dertte!

28 Kasım 2021 Pazar, 23:55

Çok değil, 68-70 saat önce harikalar yaratan bir Galatasaray izledik, Nef Ali Sami Yen'de.

Üstelik rakip de öyle eften püften değildi.

Fransa'nın Marsilyası, darmadağın oldu İstanbul'da.

Dört dörtlük oynadı Galatasaray sadece 4 gol atmadı.

Elbette Kerem, Berkan, Yedlin, Marcao, Cicaldau inanılmaz koşmuşlardı...

Ve 68-70 saat sonra Malatya deplasmanı.

Fatih Terim tribünde; çünkü cezalı.

Takım rotasyonlu.

Belli ki, Kerem, Cicaldau'nun 90 dakikayı çıkaracak solukları yok.

Keza Feghouli'nin de.

Bu kez Barış Alper, Babel, Emre Kılınç ilk 11'deydi. Marsilya maçının son 30 dakikası oynayan Morutan da kulübedeydi nedense!

Emre 10 numaramsı, Babel Feghouli pozisyonunda, Kerem'in görevi de Barış'ta.

Elbette kazın bacağı öyle değil, birileri dışarı çıkıp, birileri girince; yani rotasyon uygulanınca!

Marsilya maçındaki Galatasaray'ın yerinde yeller esti.

Tempo yükseltemediler, hücumda çoğalamadılar.

Yine pozisyon buluyorlardı, yine öne geçebilirlerdi, ama ilk yarıdaki görüntü sanırım tribündeki Fatih Terim'i de TV'sinin başından maçı izleyen taraftarı da mutlu etmemiştir. Burada eski Fenerbahçeli Sadık'la yine eski Galatasaraylı Semih'in final hamleleri de unutulmamalı, rakibi durdurma adına.

Malatya'da bir de Haddadi ve Hafez'in atakları çok etkiliydi, iki bek zor durumda kaldı desek abartmış olmayız.

Durum böyle olunca formasının 'asıl' sahipleri sahaya sürüldü.

Cicaldau, Kerem, sonra Feghouli, ardından Halil, sonradan Ömer.

Elbette bu format daha etkiliydi. En azından Malatya ilk yarıdaki kadar rahat çıkamadı. Ancak koca bir 45 dakika ve ilk plan çöpe gidince gol gelmedi bir türlü.

Bir paragraf da Aanholt'a; Marsilya maçında iyiydi, dün yoktu. Fatih Terim, Hollandalı bekin müsait pozisyonda arkadan gelen Feghouli ile Diagne'ye topu aktaramaması üzerine küplere binmiş olmalı ki, yerine Ömer girdi.

Bu bölümde Halil, Kerem, Diagne'nin pozisyonları var. Kaleci Ertaç'ı geçemedikleri anlar, direği yalayan toplar.

Evet, Galatasaray kötüydü, ama kazanabilirdi, golleri atsa ya da!!

Ya da!!

Mesela ilk yarının sonlarında Emre'nin hızlı topa hamle yapmasına Sadık Çiftpınar'ın ayak koyuşuna penaltı verilse pek ala kazanabilirlerdi. Çünkü temas var. Kural açık!

Galatasaray'ın iyi ya da kötü olması, hakem Atilla Karaoğlan'ı, VAR odasını, ya da MHK'nın geçmişi çok renkli Başkanı Prof. Ferhat Gündoğdu'yu ilgilendirmemeli! Penaltıysa verirsin tıpkı Karagümrük-Trabzonspor maçında olduğu gibi. En azından VAR ekranına gidersin.

O yüzden Galatasaray teknik kadrosu ya da Başkanı veya yöneticisi bu maçın hakemleri için ne dese haklıdırlar!











