Galatasaray'ın Lazio kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılılarda açıklanan kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha boey ile koronavirüs testi pozitif olan Alexandru Cicaldau yer almadı.
Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Fatih Terim ise hastaneye giderek uzman doktorlar tarafından kontrolden geçtikten sonra kafileye katılacak.
İşte Galatasaray'ın kadrosu:
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