Galatasaray'ın rakibi Hull City

Galatasaray, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli'de Hull City ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:28
Galatasaray'ın rakibi Hull City
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hull City karşılaşmasının 5 Temmuz Çarşamba günü olduğu belirtildi.

Galatasaray ile Hull City arasındaki maç Kocaeli'de oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.


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