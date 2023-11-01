Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, sahasında Midtjylland 1-0 yenerek Danimarka Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 08:02
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland'ı konuk etti.

Parken Stadı'nda oynanan maçı Kopenhag 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken Kopenhag'a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Bardghji kaydetti.

Kopenhag bir sonraki maçını 5 Kasım'da ligde Randers'a karşı deplasmanda oynayacak


Kopenhag galatasaray Şampiyonlar Ligi Danimarka Kupası Midtjylland

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