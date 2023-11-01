Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, sahasında Midtjylland 1-0 yenerek Danimarka Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland'ı konuk etti.
Parken Stadı'nda oynanan maçı Kopenhag 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken Kopenhag'a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Bardghji kaydetti.
Kopenhag bir sonraki maçını 5 Kasım'da ligde Randers'a karşı deplasmanda oynayacak
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