Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku
Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka, yaşadığı sakatlığın ardından 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sakatlık şoku yaşandı.
Manchester United'da düzenli olarak forma giyen İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka'nın sakatlık geçirdiği belirtildi.
25 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Manchester United formasıyla bu sezon 5 lig maçına çıkan Wan-Bissaka, 2019 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro'ya transfer oldu.
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