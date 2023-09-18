Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku

Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:44

Güncelleme: 18.09.2023 - 07:44

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sakatlık şoku yaşandı.

Manchester United'da düzenli olarak forma giyen İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka'nın sakatlık geçirdiği belirtildi.

25 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Manchester United formasıyla bu sezon 5 lig maçına çıkan Wan-Bissaka, 2019 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro'ya transfer oldu.