Galatasaray'ın serisi sona erdi

Türkiye Kupası'nda sahasında Başakşehir'e kaybeden Galatasaray'ın iç sahadaki 15 maçlık serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:02
Galatasaray'ın serisi sona erdi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Başakşehir'e 3-2 kaybeden Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.

İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.


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