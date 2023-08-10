Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından SPK'ya yapılan bedelli sermaye artırımına onay verildi.
SPK'nın haftalık yayınlanan bülteninde duyurulan haberde Galatasaray'ın 540 milyon liralık sermayesi 1 milyar 80 milyon liraya çıkarıldı.
Yapılan sermaye artırımıyla Galatasaray, yeni kaynağı şirket içinden değil dışarıdan sağlamış olacak. Bedelli sermaye artırım yönteminde şirket, belli bir bedelle yeni pay ihraç eder ve böylece yeni sıcak kaynak girişi sağlar.
KAP'TA DUYURULDU
Galatasaray, 9 Haziran 2023'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde SPK'ya sermaye artırım talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
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