Galatasaray'ın UEFA listesine ekleyeceği 3 isim belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turu için listesine ekleyeceği 3 yeni isim belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA listesine ekleyeceği 3 isim belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:07

Galatasaray'ın UEFA listesine ekleyeceği 3 yeni oyuncusu belli oldu.

DHA'dan Serhan Türk'ün aktardığı gelişmeye göre; Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı ancak UEFA listesine yazdıramadığı Roland Sallai, listeye eklenecek ilk isim olacak.

Ara transferde kadroya dahil edilen İspanyol golcü Alvaro Morata, Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası kadroya eklenecek bir diğer isim olacak.

Roma'ya transfer olan Victor Nelsson yerine ise Carlos Cuesta, UEFA listesine eklenen son isim olacak.

Kadrodan ayrılan Hakim Ziyech de doğal olarak listeden silindi ancak 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yer  bulamadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.


Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #transfer
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