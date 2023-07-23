Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu İstanbul'a geldi!

Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. Tecrübeli golcü İstanbul'a geldi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 00:29
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu İstanbul'a geldi!
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Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.


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