Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş paylaşım!
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Young Boys'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da birçok isim eleştirilmeye başlandı.
Sarı kırmızlı takımın yıldız ismi Lucas Torreira, mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Urugaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Bu formayı giymenin mutluluğu çok yüksek, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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