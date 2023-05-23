2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için yol haritası belirlendi. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün bonservisini uzun vadeli plan ile ödemeyi istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:03
Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu
Abone Ol google-news

Galatasaray'a sezon başında kiralık gelen Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezi oldu.

Arjantinli yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, önceliğini Icardi'nin bonservisi almak olarak belirledi.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, PSG ile bonservis bedeli konusunda 10 milyon Euro'nun altında bir miktar ile anlaşmak istiyor. Ayrıca yönetimin bir diğer hedefi de bonservis ödemesini uzun vadeli bir gerçekleştirmek.

YILLIK ÜCRET TEKLİFİ

Galatasaray, PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin Euro kazanan Arjantinli golcüye, 4-5 milyon Euro aralığında bir yıllık ücret teklif edecek. 

Sözleşmede performans bonuslarının da yer alması planırken 3 yıllık bir kontrat konusunda ikna etmek istiyor.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray ile 22 maçta 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi. 


galatasaray Icardi psg

İlgili Haberler

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
Angel Di Maria'dan Galatasaray'a müjde!

Angel Di Maria'dan Galatasaray'a müjde!
Galatasaray'da Icardi seferberliği: Transfer yolculuğu

Galatasaray'da Icardi seferberliği: Transfer yolculuğu

En Çok Okunan Haberler