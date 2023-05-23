Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:03

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:03

Galatasaray'a sezon başında kiralık gelen Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezi oldu.

Arjantinli yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, önceliğini Icardi'nin bonservisi almak olarak belirledi.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, PSG ile bonservis bedeli konusunda 10 milyon Euro'nun altında bir miktar ile anlaşmak istiyor. Ayrıca yönetimin bir diğer hedefi de bonservis ödemesini uzun vadeli bir gerçekleştirmek.

YILLIK ÜCRET TEKLİFİ

Galatasaray, PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin Euro kazanan Arjantinli golcüye, 4-5 milyon Euro aralığında bir yıllık ücret teklif edecek.

Sözleşmede performans bonuslarının da yer alması planırken 3 yıllık bir kontrat konusunda ikna etmek istiyor.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray ile 22 maçta 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.