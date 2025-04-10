Galatasaraylı eski yıldız, Süper Lig'e dönüyor!
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Capone'nin geçici olarak ekibine katılacağını açıkladı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalar yaptı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe atılan eski takım arkadaşı Capone ile bir hafta boyunca birlikte çalışacaklarını aktardı.
Capone 1999-2002 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Öte yandan bu hafta oynayacakları Bodrum FK maçına da değinen Belözoğlu, "Şu an bizim adımıza işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama rahat bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. İşimize sımsıkı sarılacağız. Önümüzde kolay maçlar yok. Bize yakın rakiplerle oynayacağız. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmak başlıca görevimiz" dedi.
Avrupa hayalleri kurmanın gerçekçi olmadığını aktaran Belözoğlu, "Bizim için ivedi olan şey son dört takımdan puan anlamında rahatlayacak şekilde uzaklaşmak. Ondan sonra bu hedefleri konuşmak daha gerçekçi olur. Bunu için de önemli maçlara çıkacağız" şeklinde konuştu.
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