Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera: 'Savaş devam ediyor'

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, "Savaş devam ediyor ve önümüzdeki Pazar günü kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:49
Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera: 'Savaş devam ediyor'
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Muslera, "Bugünkü maçımızda maalesef kazanamadık. Daha fazlası için devam ediyoruz" dedi.

"SAVAŞ DEVAM EDİYOR"

Uruguaylı yıldız, "Savaş devam ediyor ve önümüzdeki Pazar günü kazanmak için her şeyi yapacağız. Teşekkürler Aslanlar" sözlerini kullandı.


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