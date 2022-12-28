Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sakalık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin dönüş tarihinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Galatasaray'da sahalara dönüşü merakla beklenen isim Mauro Icardi idmanda topuk pası verirken sakatlanmıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan tecrübeli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Icardi dün ilk defa sahaya indi ve çalışmalara başladı.
İLK 11'DE YER ALMASI BEKLENİYOR
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu perşembe günü oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giymeyecek. Haberde Sivas dönüşü takıma katılacak olan Icardi'nin Ankaragücü mücadelesinde ise ilk 11'de yer almasının beklendiği kaydedildi.
BURUK, DERBİDEN ÖNCE GÖRMÜŞ OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk da yıldız forvetin dönüşü olarak bu mücadeleyi işaret etmişti. Böylece Buruk, Icardi'yi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde görmüş olacak. Aynı zamanda Icardi de maç ritmi kazanacak ve Kadıköy'e daha hazır gidecek.
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