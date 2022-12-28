Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu iddiası

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:20

Galatasaray'da sahalara dönüşü merakla beklenen isim Mauro Icardi idmanda topuk pası verirken sakatlanmıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan tecrübeli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Icardi dün ilk defa sahaya indi ve çalışmalara başladı.

İLK 11'DE YER ALMASI BEKLENİYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu perşembe günü oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giymeyecek. Haberde Sivas dönüşü takıma katılacak olan Icardi'nin Ankaragücü mücadelesinde ise ilk 11'de yer almasının beklendiği kaydedildi.

BURUK, DERBİDEN ÖNCE GÖRMÜŞ OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk da yıldız forvetin dönüşü olarak bu mücadeleyi işaret etmişti. Böylece Buruk, Icardi'yi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde görmüş olacak. Aynı zamanda Icardi de maç ritmi kazanacak ve Kadıköy'e daha hazır gidecek.