Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo PFDK'ye sevk edildi!
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.
Nicolo Zaniolo
Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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