Galatasaraylı Kerem'e Lyon ilgisi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 08:00

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı. Kerem son olarak Norveç milli maçında gol atmıştı.

Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye-Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Avro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.

Galatasaray bu nedenle Kerem'e yeni sözleşme imzalattırıp serbest kalma bedelini 15 milyon Avro yapmak istiyor.

Kaynak: NTV Spor