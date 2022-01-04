Galatasaraylı Patrick van Aanholt ülkesinde koronavirüse yakalandı

04 Ocak 2022 Salı, 08:44

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Van Aanholt'un izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü dolacak. 31 yaşındaki sol bekin, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.Hollanda’daki karantinası cuma günü dolacak olan oyuncumuzun,aynı gün yapılacak testinin negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönmesi planlanıyor"

Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavilerine ise devam edildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.