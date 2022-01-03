Denizlispor'a koronavirüs şoku: 15 pozitif

Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor ekibinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık çalışanı olmak üzere 15 kişi koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:53
Denizlispor'a koronavirüs şoku: 15 pozitif
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Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 15 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi poztifi çıktı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, ilk yarıda topladığı 16 puanla düşme hattında bulunurken, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda 6-5 mağlup ederek elemişti. 


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