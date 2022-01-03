Denizlispor'a koronavirüs şoku: 15 pozitif

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:53

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 15 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi poztifi çıktı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/uf5kincORU — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 3, 2022

Denizlispor, ilk yarıda topladığı 16 puanla düşme hattında bulunurken, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda 6-5 mağlup ederek elemişti.