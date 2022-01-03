Denizlispor'a koronavirüs şoku: 15 pozitif
Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor ekibinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık çalışanı olmak üzere 15 kişi koronavirüse yakalandı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 15 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi poztifi çıktı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/uf5kincORU— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 3, 2022
Denizlispor, ilk yarıda topladığı 16 puanla düşme hattında bulunurken, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda 6-5 mağlup ederek elemişti.
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