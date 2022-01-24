Galatasaraylı Taylan Antalyalı hakkında şok iddia
Süper Lig’in 23. hafta karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde yaptığı hata nedeniyle eleştirilerin odağında kalan Taylan Antalyalı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında kendi sahasında Trabzonspor’a 2-1 yenilerek puan tablosunda 15. sıraya gerilerken sosyal medyada, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Taylan Antalyalı hakkında şoke edici bir iddia paylaşıldı.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaptığı hata nedeniyle takımının ikinci golü yemesine neden olan Galatasaraylı Taylan Antalyalı hakkında, A Spor muhabiri Emre Kaplan, sosyal medyada, “Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın 11ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim” paylaşımını yaptı.
Söz konusu iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabir Kaplan da, futbolcu Taylan Antalyalı da tepkilerin odağı haline gelirken, Galatasaray Spor Kulübü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İddia, dün gece Trabzonspor'un kazandığı maçın ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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