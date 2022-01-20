Son dakika | PFDK'dan Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı kararı

PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç, Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 20:08
Son dakika | PFDK'dan Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı kararı
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PFDK, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi. Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören 27 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

Kurul ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray maçında kenarda olacak.


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