Son dakika | PFDK'dan Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı kararı
PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç, Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi.
PFDK, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi. Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören 27 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.
Kurul ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray maçında kenarda olacak.
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