Son dakika | PFDK'dan Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı kararı

20 Ocak 2022 Perşembe, 20:08

PFDK, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi. Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören 27 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

Kurul ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray maçında kenarda olacak.