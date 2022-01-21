TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında düzenlemeye gitti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında indirime gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasının, Tahkim Kurulu tarafından bir maç men ve 4 bin 250 lira para cezası olarak düzeltildiği bildirildi.
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