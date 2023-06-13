Galatasaraylı Victor Nelsson'un Avrupalı talipleri artıyor

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:49

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:53

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan isimlerden Victor Nelsson’u isteyen Avrupa kulüplerinin sayısı artıyor.

Sevilla ve Borussia Dortmund’un ardından İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham da 24 yaşındaki stoper için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Tottenham’ın, sarı-kırmızılılara 20 milyon Avro teklif ettiği öğrenildi. Danimarkalı futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 25 milyon Avro.

Victor Nelsson

ÜST DÜZEY STOPER ARANIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson’un ayrılığını istemiyor. Ancak 25 milyon Avro’nun ödenmesi halinde sarı-kırmızılılar, başarılı stoperinin ayrılığına onay verecek. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Nelsson kalsa da ayrılsa da Şampiyonlar Ligi için üst düzey bir stoper transferi adına arayışta.