Galatasaraylı Victor Nelsson'un Avrupalı talipleri artıyor
Süper Lig ekibi Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un Avrupalı talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı takımın Nelsson'un durumuna bakmadan üst düzey bir stoper almak istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan isimlerden Victor Nelsson’u isteyen Avrupa kulüplerinin sayısı artıyor.
Sevilla ve Borussia Dortmund’un ardından İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham da 24 yaşındaki stoper için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Tottenham’ın, sarı-kırmızılılara 20 milyon Avro teklif ettiği öğrenildi. Danimarkalı futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 25 milyon Avro.
Victor Nelsson
ÜST DÜZEY STOPER ARANIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson’un ayrılığını istemiyor. Ancak 25 milyon Avro’nun ödenmesi halinde sarı-kırmızılılar, başarılı stoperinin ayrılığına onay verecek. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Nelsson kalsa da ayrılsa da Şampiyonlar Ligi için üst düzey bir stoper transferi adına arayışta.
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