İtalyan ekibin gözü Galatasaraylı yıldızda!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:23

Güncelleme: 12.06.2023 - 18:23

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Lazio'nun transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Marcos Antonio'nun satılması durumunda orta saha için yeni adaylar belirlediği aktarıldı.

Lucas Torreira

ORTA SAHA İÇİN ARAYIŞ

Antonio'nun satılması durumunda, İtalyan teknik direktörün orta saha için elinde Danilo Cataldi'nin kalacağı kaydedildi. Ancak gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lazio'nun bu bölge için arayışta olduğu ifade edildi.

Sarri'nin yeni orta saha için 3 aday belirlediği ileri sürüldü. Bu adaylardan birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu aktarıldı.

Maurizio Sarri



İSTEDİĞİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Sarri'nin listesindeki diğer isimlerin, Bologna forması giyen Jerdy Schouten ve Frosinone'den Daniel Boloca olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın geçen sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma altında 34 maça çıktı.