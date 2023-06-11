Galatasaraylı Victor Nelsson'un talipleri artıyor!

Geride kalan sezonun en önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi.

Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.