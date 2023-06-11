Galatasaraylı Victor Nelsson'un talipleri artıyor!
Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'a Avrupa'nın dört büyük liginden talipler var. Danimarkalı savunmacının ilk tercihinin ise İngiltere Premier Lig olduğu ifade ediliyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıkarken yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.
Geride kalan sezonun en önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi.
İLK TERCİHİ İNGİLTERE
Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arsenal ve Tottenham’dan sonra Sevilla, Atalanta ve Borussia Dortmund da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson’u listesine aldı.
Haberde Danimarkalı stoperin ilk tercihinin Premier Lig'den yana olduğu ikinci tercihinin ise La Liga olduğu ifade edildi.
Victor Nelsson bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
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