Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig hamlesi
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Yunan futbolcu Konstantinos Tsimikas ile ilgilendiği öne sürüldü.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Sol bekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, Liverpool'un yıldızını gündemine aldığı ileri sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konstantinos Tsimikas'ın menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi ve Galatasaray yöneticileri ile konuştu.
Konstantinos Tsimikas (solda)
OLIMPIAKOS'TAN PREMIER LİG'E GİTMİŞTİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Yunan oyuncu, 13 milyon Euro bedelle Olimpiakos'tan Liverpool'a transfer olmuştu.
Bu sezon Liverpool ile 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi. 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
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