Galatasaraylı yıldız müjdeyi sosyal medyadan verdi!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Omar paylaşımında "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 21:08
Galatasaraylı yıldız müjdeyi sosyal medyadan verdi!
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Norveçli futbolcu, paylaşımında, "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum. Hayattaki doğru şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Omar, daha önce yaptığı paylaşımda Ocak ayında sahalara geri döneceğini söylemişti.


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