Galatasaraylı yıldız müjdeyi sosyal medyadan verdi!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Omar paylaşımında "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum" dedi.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Norveçli futbolcu, paylaşımında, "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum. Hayattaki doğru şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Omar, daha önce yaptığı paylaşımda Ocak ayında sahalara geri döneceğini söylemişti.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- 'Bugün itibariyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- Soylu-Gül kavgasında yeni perde
- Mikroskopla arayıp penaltıyı verdi