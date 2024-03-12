Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Morova yaptığı paylaşımda, "Şeref' lafını dillerinize pelesenk edip duruyorsunuz, hadi bakalım: 'Şeref' burada 'sizler' neredesiniz?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu sözleri paylaştığı görselde, "Neden mi Galatasaray? Babam 'ne yaparsan yap şerefinle yaşa' dedi. O günden beri Galatasaraylıyım." sözlerinin yer alması dikkat çekti.
Morova'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarı tarafından çok sayıda beğeni aldı.
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