Adana Demirspor'lu Henry Onyekuru'dan, Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 09:46
<p>3 farklı sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. </p>

3 farklı sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

<p>Sarı-lacivertlilerin 4-2 kazandığı mücadelede önce Younes Belhanda korneri kullanırken Fenerbahçe taraftarına 4 yıldız işareti yaptı.</p>

Sarı-lacivertlilerin 4-2 kazandığı mücadelede önce Younes Belhanda korneri kullanırken Fenerbahçe taraftarına 4 yıldız işareti yaptı.

<p>Ardından Mavi Şimşekler, Onyekuru'nun asistinde Artem Dzyuba ile 2. golü bulunca Nijeryalı futbolcu sevincini sarı-lacivertli tribünlere doğru yaşadı ve 'Ağlama' hareketi yaptı. </p>

Ardından Mavi Şimşekler, Onyekuru'nun asistinde Artem Dzyuba ile 2. golü bulunca Nijeryalı futbolcu sevincini sarı-lacivertli tribünlere doğru yaşadı ve 'Ağlama' hareketi yaptı. 

<p>Başarılı kanat oyuncusunun bu sevinci çok tepki görürken, yıldız isim son düdüğün ardından da flaş bir paylaşımda bulundu.</p>

Başarılı kanat oyuncusunun bu sevinci çok tepki görürken, yıldız isim son düdüğün ardından da flaş bir paylaşımda bulundu.

<p>3.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından sevinç fotoğrafını paylaşan Onyekuru, '4. yıldızı alana kadar sakin olun' notunu düştü. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.</p> <p>Nijeryalı futbolcu ardından bu paylaşımını sildi.</p>

3.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından sevinç fotoğrafını paylaşan Onyekuru, '4. yıldızı alana kadar sakin olun' notunu düştü. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.

Nijeryalı futbolcu ardından bu paylaşımını sildi.

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