Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 09:36
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

GAİN Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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