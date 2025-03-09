Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
GAİN Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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