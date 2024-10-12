Fenerbahçe Beko geriden gelip kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 12.10.2024 - 21:10

Güncelleme: 12.10.2024 - 21:10

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basket'e konuk oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler, 97-90 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından Basketbol Süper Ligi'nde ikide iki yaptı. Yalovaspor ise ilk ikinci maçında da mağlubiyet aldı.

Ligde bir sonraki hafta Yalovaspor Basket, deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise sahasında Bursaspor Basket'i ağırlayacak.

Salon: Yalova 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

Fenerbahçe Beko: 10 Melih Mahmutoğlu, 20 Devon Hall, 1 Metecan Birsen, 51 Boban Marjanovic, 23 Marko Guduric, 13 Tarık Biberoviç, 5 Sertaç Şanlı, 11 Nigel Hayes, 32 Arturs Zagars, 15 Emre Ekşioğlu, 4 Nicolo Melli, 50 Bonzie Colson

Yalovaspor Basket: 3 Travis McConico, 13 Martin Paterka, 8 Kadir Bayram, 10 Wesley Clark, 15 Egemen Güven, 11 Martin Krampelj, 23 Ege Özçelik, 2 Boran Güler, 7 Mert Yılmam, 22 Çağatay Özkan, 77 Melih Kapucu

1.Periyot: 26-25

Devre: 44-34

3.Periyot: 65-57

Normal Süre: 83-83

Uzatma: 90-97