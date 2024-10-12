Fenerbahçe Beko geriden gelip kazanmasını bildi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren maçın uzatma bölümünde Yalovaspor Basketbol'u 97-90 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basket'e konuk oldu.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler, 97-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından Basketbol Süper Ligi'nde ikide iki yaptı. Yalovaspor ise ilk ikinci maçında da mağlubiyet aldı.
Ligde bir sonraki hafta Yalovaspor Basket, deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise sahasında Bursaspor Basket'i ağırlayacak.
Salon: Yalova 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk
Fenerbahçe Beko: 10 Melih Mahmutoğlu, 20 Devon Hall, 1 Metecan Birsen, 51 Boban Marjanovic, 23 Marko Guduric, 13 Tarık Biberoviç, 5 Sertaç Şanlı, 11 Nigel Hayes, 32 Arturs Zagars, 15 Emre Ekşioğlu, 4 Nicolo Melli, 50 Bonzie Colson
Yalovaspor Basket: 3 Travis McConico, 13 Martin Paterka, 8 Kadir Bayram, 10 Wesley Clark, 15 Egemen Güven, 11 Martin Krampelj, 23 Ege Özçelik, 2 Boran Güler, 7 Mert Yılmam, 22 Çağatay Özkan, 77 Melih Kapucu
1.Periyot: 26-25
Devre: 44-34
3.Periyot: 65-57
Normal Süre: 83-83
Uzatma: 90-97
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