Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Almanya, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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