Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 12:05
Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Almanya Hollanda Uluslar Ligi

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