Altın Ayakkabı'nın sahibi olan Harry Kane'den Galatasaray ve Mourinho itirafı!
Harry Kane, 2023-2024 sezonunda ağlara gönderdiği 36 golle, Avrupa Altın Ayakkabı ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kane, Galatasaray ve Jose Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen dünya yıldızı Harry Kane, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, eski hocası Jose Mourinho ve Galatasaray hakkında çok çarpıcı sözler kullandı.
"DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİ"
-"Altın Ayakkabı’yı kazandığın için neler hissediyorsun?"
“Gerçekten çok mutluyum. Bayern Münih’e gelerek hayatımdaki en iyi kararlardan birini verdim. Bayern, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. İlk yılımda böyle bir ödül almak harika. Takım arkadaşlarımın ve ailemin desteği olmadan bu ödülü almayı başaramazdım. Bu şekilde devam etmek ve takımımın kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyorum.”
"KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"
-"Kupa anlamında başarısız geçen sezonun ardından nasıl durumdasın?"
“Her zaman daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Size kupalar kazanacağımın sözünü veremem. Sonuçta yaklaşık 2 ay önce bir final (EURO 2024) kaybettim. Dediğim gibi kupa kazanmak istiyorum. Bayern olarak da şampiyonluklar yaşayıp, takım olarak başarılı olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor.”
JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI
-"Fenerbahçe’ye gelen Jose Mourinho ile Tottenham’da çalıştın. Onun için neler söylersin?"
“Jose Mourinho, tartışmasız dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alıyor. Harika bir kariyeri var. Büyük kupalar kazandı ve gittiği her yerde şampiyonluk yaşadı. Onunla çalışmak gerçekten benim için büyük bir ayrıcalıktı. Hem tecrübesi yüksek hem de çok zeki bir teknik adam. Ondan çok şey öğrendim ve Fenerbahçe’de de başarılı olacağına inanıyorum.”
"GALATASARAY'I UNUTMAYACAĞIM"
-"Galatasaray’la geçen sezon Devler Ligi’nde zorlu maçlar yaptınız. Onlar için neler söylersin?"
“Evet söylediğin gibi gerçekten de iki karşılaşma da gerçekten çok zordu. Galatasaray’ın hücumda kaliteli oyuncuları vardı. Açıkçası İstanbul’daki maçta çok önemli fırsatlar yakaladılar ve bizi genel anlamda sıkıntıya soktular. Kazandık ama şans da yanımızdaydı. Özellikle Türkiye’deki maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Hayatımda hiç bu kadar gürültülü bir atmosferde maç oynamamıştım. O karşılaşmayı unutmayacağım.”
"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"
-"Real Madrid’de oynayan Arda Güler için yorumun nedir?"
“Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyor. Çok önemli bir oyuncu olacağı kesin. Önünde büyük bir gelecek var. Son Avrupa Şampiyonası’nda da dikkat çekici bir performans sergiledi."
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