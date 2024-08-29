Altın Ayakkabı'nın sahibi olan Harry Kane'den Galatasaray ve Mourinho itirafı!

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

-"Fenerbahçe’ye gelen Jose Mourinho ile Tottenham’da çalıştın. Onun için neler söylersin?"

“Jose Mourinho, tartışmasız dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alıyor. Harika bir kariyeri var. Büyük kupalar kazandı ve gittiği her yerde şampiyonluk yaşadı. Onunla çalışmak gerçekten benim için büyük bir ayrıcalıktı. Hem tecrübesi yüksek hem de çok zeki bir teknik adam. Ondan çok şey öğrendim ve Fenerbahçe’de de başarılı olacağına inanıyorum.”