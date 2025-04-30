Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında kendi evinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayımlanacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.
OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
- 'Biz bu binadan çıkarsak...'
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- Yardımcısı, Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas’ı yalanladı
- Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'İBB' var!
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi