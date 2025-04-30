Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında kendi evinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
30 Nisan 2025 Çarşamba, 10:36
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

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