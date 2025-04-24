Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçları ertelendi!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ligde oynayacağı maçlar ertelendi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçları ertelendi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:44

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."


Etiketler: #anadolu efes #fenerbahçe beko #euroleague

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