Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçları ertelendi!
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ligde oynayacağı maçlar ertelendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."
Etiketler: #anadolu efes #fenerbahçe beko #euroleague
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