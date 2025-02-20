Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikada durdu. Hakemler ve futbolcular, tribünde Fenerbahçe taraftarlarına yapılan saldırı sonrası soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 23:20
Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı durduruldu.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti.

Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi.

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli bir taraftarına yaptığı saldırı sonrası hakem Schaerer soyunma odasına gitti.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

Yaşanan olayların ardından statta şu şekilde anons yapıldı: 

"Lütfen dikkat, bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın."

Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

Maç, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından saat 23.26 sularında yeniden hareketlendi.

En Çok Okunan Haberler