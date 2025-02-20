Anderlecht-Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!

Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti.

Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi.

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli bir taraftarına yaptığı saldırı sonrası hakem Schaerer soyunma odasına gitti.