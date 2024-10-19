Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 10:53
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

galatasaray antalyaspor süper lig

En Çok Okunan Haberler