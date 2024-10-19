Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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