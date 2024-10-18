Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 eksik!

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:23

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıklandı.

Kafilede Yusuf Demir, Kerem Demirbay ve Elias Jelert yer almadı.

Sarı kırmızılı takımın 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:






Etiketler: #galatasaray #Kamp Kadrosu #antalyaspor

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