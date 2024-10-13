Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avusturya, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında sahasında Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 10:55
Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, sahasında Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AVUSTURYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AVUSTURYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Tamas Bognar yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Avusturya Norveç Uluslar Ligi

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