Avusturya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Avusturya, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında sahasında Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, sahasında Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.
AVUSTURYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
AVUSTURYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Tamas Bognar yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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