AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 09:49
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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