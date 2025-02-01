Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 12:17
Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel ile karşılaşacak.

Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - HOLSTEİN KİEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Exner'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih Holstein Kiel Bundesliga

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