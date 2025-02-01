Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - HOLSTEİN KİEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Florian Exner'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
- ABD'de ikinci uçak faciası
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!