Bayern Münih'ten kaleye genç takviye!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Köln foması giyen 21 yaşındaki Alman kaleci Jonas Urbig'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih'ten kaleye genç takviye!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 23:28

Bundesliga devi Bayern Münih, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu.

Bavyera temsilcisi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.


Etiketler: #Jonas Urbig #Bayern Münih #transfer

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