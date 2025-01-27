Bayern Münih'ten kaleye genç takviye!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Köln foması giyen 21 yaşındaki Alman kaleci Jonas Urbig'i kadrosuna kattı.
Bundesliga devi Bayern Münih, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu.
Bavyera temsilcisi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
2029'A KADAR SÖZLEŞME
21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.
Etiketler: #Jonas Urbig #Bayern Münih #transfer
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