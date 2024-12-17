Sacha Boey'den Bayern Münih'e bir kötü haber daha!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'in antrenmanda sakatlandığı açıklandı.

Sacha Boey'den Bayern Münih'e bir kötü haber daha!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:17

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, bir kez daha sakatlandı.

Alman ekibi, Boey'un antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

11 AYDA 4. SAKATLIK

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Fransız savunma oyuncusu, Alman ekibindeki 11 aylık döneminde dördüncü kez sakatlık yaşadı.

Bayern Münih'te yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanan Boey, Alman ekibinin formasını 10 maçta giyebildi ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #sacha boey #Bayern Münih #sakatlık

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