Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 11:05
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Zarko Lazetic'in ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA'nın kararı nedeniyle karşılaşma Macaristan'da yer alan Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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