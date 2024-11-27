Beşiktaş'ın, Maccabi Tel Aviv kadrosunu belli oldu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal, oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte Macaristan'a gitti.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadromuz.#BJKvMTA | #UEL pic.twitter.com/zTIwxNLVMR— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024
Etiketler: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #maccabi tel aviv
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