Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Bochum ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 12:12
Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Peter Zeidler'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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