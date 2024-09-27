Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Bochum ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Peter Zeidler'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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