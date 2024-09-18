Nuri Şahin'in ekibi Dortmund deplasmanda farklı kazandı!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 23:57

Güncelleme: 18.09.2024 - 23:57

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 76 ve 86'da Jamie Bynoe-Gittens attı. Alman ekibinin diğer golü uzatma dakikalarında penaltıdan Sehrou Guirassy'den geldi. Nuri Şahin'in 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu.

NURİ ŞAHİN'İN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Borussia Dortmund'un başında ilk Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Club Brugge, ilk maçta puan alamadı.

Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.