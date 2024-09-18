Nuri Şahin'in ekibi Dortmund deplasmanda farklı kazandı!
Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 76 ve 86'da Jamie Bynoe-Gittens attı. Alman ekibinin diğer golü uzatma dakikalarında penaltıdan Sehrou Guirassy'den geldi. Nuri Şahin'in 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu.
NURİ ŞAHİN'İN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI
Borussia Dortmund'un başında ilk Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Club Brugge, ilk maçta puan alamadı.
Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Borussia Dortmund #nuri şahin #club brugge
Spor Haberleri
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!
- Dev maçta Manchester City evinde Inter'e diş geçiremedi!
- Nuri Şahin'in ekibi Dortmund deplasmanda farklı kazandı!
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol!
- Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!
- Ajax'tan sahasında gol yağmuru!
- Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!
- Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısına katıldı
- Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?